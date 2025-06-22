Канело и Кроуфорд устроили потасовку во время стердауна. Дана Уайт пытался их разнять

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес и бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд устроили потасовку во время очередного стердауна в преддверии поединка, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Боксёры несколько раз толкнули друг друга. Но благодаря действиям охраны и Даны Уайта их удалось разнять.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.