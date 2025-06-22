Дерек Чисора высказался о предстоящем поединке Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора дал комментарий по поводу предстоящего поединка между 20-летним перспективным британским тяжеловесом Мозесом Итаумой и его соотечественником Диллианом Уайтом.

«Слушайте, я даже звонил Диллиану и говорил ему: «Я не понимаю, почему ты принял этот бой, потому что этот парень сейчас на ходу, он становится всё лучше и лучше». Это не то, чтобы он то хорош, то не очень. Но 20 лет, боже мой! Кому-то нужно вызвать полицию и арестовать за попытку убийства того, кто сделал этот бой, потому что прямо сейчас это неправильный бой для Диллиана», — приводит слова Чисоры Boxing Scene.

Напомним, бой Уайта и Итаумы состоится 16 августа в Саудовской Аравии.