Список участников турнира 2025 PFL World Tournament 7

В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго (Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам 2025 PFL World Tournament 7, где главным событием шоу станет бой в среднем дивизионе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Средний вес: Фабиан Эдвардс – Джошуа Сильвейра;
Полутяжёлый вес: Салливан Коли – Фил Дэвис;
Средний вес: Далтон Роста – Аарон Джеффри;
Легчайший вес: Серхио Петтис – Рауфон Стотс;
Полутяжёлый вес: Симеон Пауэлл – Антонио Карлос.
Предварительный кард
Тяжёлый вес: Александр Романов – Валентин Молдавский;
Лёгкий вес: Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;
Тяжёлый вес: Олег Попов – Родриго Насименто;
Тяжёлый вес: Сергей Билостенный – Карл Уильямс;
Полутяжёлый вес: Рафаэл Шавьер – Карл Альбректссон;
Средний вес: Джордан Ньюман – Халид Муртазалиев.