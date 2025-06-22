Список участников турнира 2025 PFL World Tournament 7

В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго (Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам 2025 PFL World Tournament 7, где главным событием шоу станет бой в среднем дивизионе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Средний вес: Фабиан Эдвардс – Джошуа Сильвейра;

Полутяжёлый вес: Салливан Коли – Фил Дэвис;

Средний вес: Далтон Роста – Аарон Джеффри;

Легчайший вес: Серхио Петтис – Рауфон Стотс;

Полутяжёлый вес: Симеон Пауэлл – Антонио Карлос.

Предварительный кард

Тяжёлый вес: Александр Романов – Валентин Молдавский;

Лёгкий вес: Бьяджо Али Уолш – Ронни Гиббс;

Тяжёлый вес: Олег Попов – Родриго Насименто;

Тяжёлый вес: Сергей Билостенный – Карл Уильямс;

Полутяжёлый вес: Рафаэл Шавьер – Карл Альбректссон;

Средний вес: Джордан Ньюман – Халид Муртазалиев.