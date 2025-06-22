Физиев объяснил, почему бросил вызов миллиардеру Илону Маску

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев объяснил, почему в октагон-интервью после боя с чилийцем Игнасио Бахамондесом бросил вызов известному американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Атаман победил представителя Чили единогласным решением судей по итогам трёх раундов на турнире UFC on ABC 8.

«Трамп ведь его сейчас выгнал [из администрации]. У них какие-то понты пошли всякие. Думаю, что пацан на спаде, может, чуть-чуть его тоже вытянуть», — сказал Физиев на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8.

Физиеву 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Атаман дебютировал в июле 2015 года, а в UFC — в апреле 2019 года.