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Физиев объяснил, почему бросил вызов миллиардеру Илону Маску

Физиев объяснил, почему бросил вызов миллиардеру Илону Маску
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев объяснил, почему в октагон-интервью после боя с чилийцем Игнасио Бахамондесом бросил вызов известному американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Атаман победил представителя Чили единогласным решением судей по итогам трёх раундов на турнире UFC on ABC 8.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
UD
Игнасио Бахамондес

«Трамп ведь его сейчас выгнал [из администрации]. У них какие-то понты пошли всякие. Думаю, что пацан на спаде, может, чуть-чуть его тоже вытянуть», — сказал Физиев на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8.

Физиеву 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Атаман дебютировал в июле 2015 года, а в UFC — в апреле 2019 года.

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