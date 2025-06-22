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«Самый дорогой контракт в истории бокса». Турки Аль аш-Шейх о бое Кроуфорд — Альварес

«Самый дорогой контракт в истории бокса». Турки Аль аш-Шейх о бое Кроуфорд — Альварес
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Глава Генерального управления по вопросам досуга Королевства Саудовская Аравия Турки Аль аш-Шейх во время пресс-конференции, посвящённой поединку абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда, заявил о том, что боксёры получат рекордный гонорар в истории бокса.

«Мы предпочитаем Netflix, ведь это самая большая платформа в мире. Я уверен, что это только начало большого сотрудничества, великой истории. И я обещаю вам — в будущем будет еще больше масштабных боев. Хочу, чтобы вы поняли, что на столе лежит самый дорогой контракт в истории бокса. Я не буду разглашать цифры — оставлю это легендам и бойцам», — сказал Турки.

Напомним, бой между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе, США.

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