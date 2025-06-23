Экс-чемпион UFC Ислам Махачев собрал идеального футболиста, не упомянув Мбаппе и Марадону

33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал в интервью Азамату Умарову, каким он себе представляет идеального футболиста.

Идеальный футболист, по мнению Махачева.

Правая нога — Криштиану Роналду.

Левая нога — Ислам Махачев.

Игра головой — Зинедин Зидан.

Футбольный интеллект — Лионель Месси.

Техника — Неймар.

Дриблинг — Неймар.

Физика — Златан Ибрагимович.

Голевое чутьё — Криштиану Роналду.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В мае было объявлено, что Махачев оставляет титул в лёгком весе вакантным, чтобы подняться в полусредний вес и оспорить звание чемпиона в этой категории с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, которому на данный момент принадлежит пояс.