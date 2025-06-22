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Деонтей Уайлдер поделился мыслями о потенциальном поединке с Энтони Джошуа

Деонтей Уайлдер поделился мыслями о потенциальном поединке с Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер дал комментарий по поводу возможного поединка против другого экс-чемпиона мира в этом весе Энтони Джошуа.

«Меня всё ещё спрашивают о бое с Энтони Джошуа? Чёрт побери. Я здесь, чтобы побеждать. Хевивейт — очень компактный дивизион. Все мы можем встречаться друг с другом по шесть-семь раз.

Я готов драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Я боец. У меня менталитет настоящего бойца. У меня психология короля. Поэтому я не избегаю боёв. Пока мы оба в супертяжёлом весе, я открыт к бою с кем угодно, независимо от обстоятельств. Если нужно, сделаем это», — сказал Уайлдер в видео на YouTube-канале Inside Boxing Life.

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