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Бывший чемпион мира в среднем весе сделал прогноз на бой Кроуфорда с Альваресом

Бывший чемпион мира в среднем весе сделал прогноз на бой Кроуфорда с Альваресом
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Экс-чемпион мира в средней весовой категории Серхио Мора спрогнозировал результат поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом, который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Я годами повторял: большой хороший боксёр побеждает маленького хорошего боксёра. Так всегда работает в боксе. Но после последнего выступления Канело… Ему было тяжело сокращать дистанцию ​​против более высокого соперника, не шедшего в открытый бой. И надо признать — Канело уже не тот. У него за плечами более 65 боёв, он выступает с 15 лет, сказываются накопленная усталость и травмы. Он может состариться в один момент.

Верите или нет, но он младше Кроуфорда, однако у Теренса гораздо меньше пройденных миль. Да, он может внезапно сдать, но мне он нравится. Он жёсткий, набирает вес грамотно и выглядит больше Канело — по меньшей мере в росте и плечах.

На мой взгляд, бой будет продолжаться всю дистанцию. Не думаю, что Канело выйдет из него без повреждений. Он получит синяки и царапины, но победит решением судей», — приводит слова Моры FightHype.

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