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Олег Маскаев высказался о предстоящем поединке Джейка Пола с Чавесом-младшим

Олег Маскаев высказался о предстоящем поединке Джейка Пола с Чавесом-младшим
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев дал комментарий по поводу грядущего поединка популярного блогера Джейка Пола против экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«Я вообще не люблю эти бои поп-бокса, которые здесь в США очень популярны сейчас. Но к этому бою приковано сейчас много внимания в штатах. Американцы любят такие бои между блогерами и боксёрами. Но Джейк Пол не совсем блогер, он практически полноценный тяжеловес, и будет драться против уже сошедшего с дистанции средневеса по сути. Я думаю, что Пол победит, и скорее всего бой закончится нокаутом», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, что бой между Маскаевым и Полом состоится 28 июня в США.

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