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Кормье – о Джонсе: больно видеть, как ещё один темнокожий спортсмен борется с трудностями

Кормье – о Джонсе: больно видеть, как ещё один темнокожий спортсмен борется с трудностями
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Бывший чемпион UFC, ныне эксперт Даниэль Кормье высказался о том, что Джон Джонс столкнулся с новым уголовным обвинением в Соединённых Штатах Америки (США). Сообщалось, что суд Альбукерке, штат Нью-Мексико, была подана повестка о возбуждении уголовного дела против Джонса по обвинению, связанному с оставлением места ДТП в феврале.

«Самое печальное в этом — то, что это не удивляет. Я видел, как он на протяжении своей карьеры совершал опасные и просто глупые поступки. Я начал задумываться, как будет выглядеть его жизнь, когда он окончательно уйдёт из спорта. Мне кажется, Джон Джонс настолько тесно связан с ММА, что без этого в его жизни образуется пустота. Так происходит со многими бойцами.

Я надеюсь, что если он действительно завершил карьеру, то сможет заполнить этот пробел чем-то хорошим. У него прекрасные дети, у него давняя девушка. Если он хочет выйти из этого этапа своей жизни с чем-то ценным, ему нужно проводить время с ними.

Если бы я больше никогда не услышал подобных историй о Джоне Джонсе — было бы отлично. Я не хочу это слышать. Это не повод для радости… Мне больно видеть, как ещё один темнокожий спортсмен борется с трудностями. Я надеюсь, что он всё-таки возьмётся за ум», — приводит слова Кормье MMAWeekly.

Ранее сообщалось, что Джонс завершил карьеру в смешанных единоборствах.

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