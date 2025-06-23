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Камил Гаджиев отреагировал на уход Джона Джонса из MMA

Камил Гаджиев отреагировал на уход Джона Джонса из MMA
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал новость о завершении карьеры бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Джона Джонса.

«Я понимал, что в планы Джонса не входит драться с Аспиналлом. Я понимал, что там какой-то бесконечный сериал. Конечно, хотелось увидеть главный бой пятилетия. Мы его не увидим.

Думаю, это может повлиять на договорённости UFC с каналом или платформой, которые собираются показывать UFC, и не в лучшую сторону», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Впоследствии становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг).

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