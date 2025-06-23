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Тайсон Фьюри поздравил Аспиналла с титулом UFC в тяжёлом весе

Тайсон Фьюри поздравил Аспиналла с титулом UFC в тяжёлом весе
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Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри поздравил соотечественника Тома Аспиналла с титулом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Напомним, Аспиналл, удерживавший временный пояс, стал чемпионом после ухода из спорта американца Джона Джонса.

«Поднимайся, мой мальчик!» — написал Фьюри в социальных сетях.

Тому Аспиналлу 32 года. Британец дебютировал как профессиональный боец в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC.

В своем последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кертиса Блэйдса. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

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