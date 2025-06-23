Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна состоится 16 ноября в Японии

Азиатский бойцовский промоушен ONE объявил о турнире ONE 173, который состоится 16 ноября в Токио (Япония).

В главном событии бывший чемпион организации в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин (14-1) проведёт реванш с действующим обладателем титула в супертяжёлом весе сенегальцем Умаром Кейном (7-1).

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре на ONE 169 и завершился победой Кейна раздельным судейским решением. Малыхин потерпел первое поражение в карьере.

Анатолию Малыхину 37 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2016 года, с 2021-го дерётся в ONE.

Малыхин поблагодарил фанатов за поддержку после поражения