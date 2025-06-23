Нассурдин Имавов сразится с Кайо Борральо на турнире UFC в Париже

Бойцовский промоушен UFC объявил поединок турнира, который состоится в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция).

Первый номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) француз Нассурдин Имавов (16-4) сразится с шестым номером бразильцем Кайо Борральо (17-1).

Нассурдину Имавову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. В последнем бою на турнире UFC Fight Night 250 в феврале победил техническим нокаутом экс-чемпиона дивизиона нигерийца Исраэля Адесанью.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. В последнем бою на UFC on ESPN 62 в августе победил единогласным судейским решением американского экс-претендента Джареда Каннонье.