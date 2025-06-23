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Хабиб Нурмагомедов назвал Джона Джонса лучшим бойцом в истории UFC

Хабиб Нурмагомедов назвал Джона Джонса лучшим бойцом в истории UFC
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил с завершением карьеры американца Джона Джонса.

«Мои поздравления, легенда, хоть мы и не были друзьями, но ты лучший в истории UFC. Ты вдохновил миллионы людей по всему миру, и тебе больше нечего доказывать в этом спорте», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Впоследствии становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и одно поражение.

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