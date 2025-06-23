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Жаилтон Алмейда заявил, что должен стать следующим соперником Аспиналла

Жаилтон Алмейда заявил, что должен стать следующим соперником Аспиналла
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Жаилтон Алмейда заявил о готовности к поединку с новым чемпионом дивизиона британцем Томом Аспиналлом.

«Поздравляю, чемпион. Ты это заслужил. Теперь давай устроим единственный бой, который имеет смысл! Ган дважды избежал тебя и меня, он дважды дрался за титул и проиграл, а его последняя победа была ограблением», – написал Алмейда в социальных сетях.

В своем последнем бою на UFC 304 в июле Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Алмейда на UFC 311 в январе победил техническим нокаутом молдаванина Сергея Спивака.

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