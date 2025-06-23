Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра: дрался с более сильными соперниками, чем Анкалаев

Перейра: дрался с более сильными соперниками, чем Анкалаев
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о поражении в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте.

Напомним, Анкалаев победил единогласным судейским решением, отобрав у Перейры титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Я определённо дрался с более сильными соперниками, чем Анкалаев. Сама ситуация в тот день и обстоятельства сделали его сильным. Но я определённо дрался с людьми гораздо жёстче, чем он», – сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Материалы по теме
Алекс Перейра: я сосредоточен на реванше с Анкалаевым

Алекс Перейра сходил к шаманам перед возможным реваншем с Анкалаевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android