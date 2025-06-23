Перейра: дрался с более сильными соперниками, чем Анкалаев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра высказался о поражении в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте.

Напомним, Анкалаев победил единогласным судейским решением, отобрав у Перейры титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Я определённо дрался с более сильными соперниками, чем Анкалаев. Сама ситуация в тот день и обстоятельства сделали его сильным. Но я определённо дрался с людьми гораздо жёстче, чем он», – сказал Перейра в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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