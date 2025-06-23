Дана Уайт подтвердил, что Царукян станет запасным для боя Топурия — Оливейра

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что первый номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян станет запасным для поединка за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Арман – запасной для этого поединка. Он прибудет в Лас-Вегас, ему нужно будет уложиться в вес, и он станет запасным. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 311 в феврале Царукян должен был сразиться за чемпионский титул с соотечественником Исламом Махачевым, но снялся из-за проблем со спиной.