Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт подтвердил, что Царукян станет запасным для боя Топурия — Оливейра

Дана Уайт подтвердил, что Царукян станет запасным для боя Топурия — Оливейра
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что первый номер рейтинга в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян станет запасным для поединка за вакантный титул между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).

«Арман – запасной для этого поединка. Он прибудет в Лас-Вегас, ему нужно будет уложиться в вес, и он станет запасным. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 311 в феврале Царукян должен был сразиться за чемпионский титул с соотечественником Исламом Махачевым, но снялся из-за проблем со спиной.

Материалы по теме
Царукян заявил, что будет страховать титульный бой Топурия — Оливейра на UFC 317
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android