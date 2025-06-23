Бокс на ПМЭФ: победа сборной России, гашение юбилейной марки и 11 тысяч ударов на стенде

Российские боксёры выиграли матчевую встречу у сборной мира, которая была включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Встреча прошла в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 72 и свыше 92 кг).

В составе сборной России победы одержали чемпион мира Всеволод Шумков, чемпион Европы Эдуард Саввин, Александр Зырянов, Юрий Осипов и Давид Суров. Их соперниками были серебряный призёр чемпионата Европы Артур Базеян из Армении, Уильям Флорес из Венесуэлы, Рахат Сейтжан из Казахстана, Эмилиано Пучета из Аргентины и Кристиан Сальседо из Колумбии.

Новые проекты Федерации бокса России также были представлены на стенде организации на выставке ПМЭФ.

На стенде также прошло торжественное гашение марки, посвящённой 130-летию отечественного бокса. В церемонии приняли участие президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

На специальной марке, выпущенной к юбилею, изображён первый в истории нашей страны двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу Борис Лагутин.

«Борис Лагутин – легенда мирового бокса. Во время зарубежных командировок меня часто спрашивают о Борисе Николаевиче. Выпуск этой марки очень важен для популяризации спорта в целом. Важно, чтобы дети видели перед глазами подобные примеры, узнавали о таких людях», – отметил Умар Кремлёв.

В работе стенда федерации на ПМЭФ приняли участие двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, двукратный чемпион мира Раимкуль Малахбеков, чемпионы мира в профессиональном боксе Денис Лебедев, Дмитрий Пирог и Дмитрий Кудряшов. Гостями стенда стали двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, блогер Саша Стоун и тяжелоатлет-рекордсмен Кирилл Сарычев.

Каждый гость федерации мог проверить силу своего удара на специальном тренажёре. По итогам четырёх дней было нанесено 11 тысяч ударов. Рекордным результатом стали 628 кг.

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