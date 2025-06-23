Тренер Махачева: никогда не смотрел на Ислама так, будто он находится в тени Хабиба

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, не считает, что его подопечный находится в тени популярности одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

«Выйдет ли Ислам из тени Хабиба? Думаю, он уже сделал это. Но я никогда не смотрел на него так, будто он находится в тени Хабиба. Я смотрел на него как на следующего великого бойца, взращённого отцом Хабиба.

Он просто следует плану отца [Хабиба], хотевшего этого от парней. Его отец много раз заявлял, что желает видеть Ислама чемпионом после того, как Хабиб завершит карьеру», — приводит слова Мендеса издание Genting Casino.

Махачев — величие. Главные победы чемпиона: