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Тренер Махачева: никогда не смотрел на Ислама так, будто он находится в тени Хабиба

Тренер Махачева: никогда не смотрел на Ислама так, будто он находится в тени Хабиба
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, не считает, что его подопечный находится в тени популярности одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

«Выйдет ли Ислам из тени Хабиба? Думаю, он уже сделал это. Но я никогда не смотрел на него так, будто он находится в тени Хабиба. Я смотрел на него как на следующего великого бойца, взращённого отцом Хабиба.

Он просто следует плану отца [Хабиба], хотевшего этого от парней. Его отец много раз заявлял, что желает видеть Ислама чемпионом после того, как Хабиб завершит карьеру», — приводит слова Мендеса издание Genting Casino.

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