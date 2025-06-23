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Тренер Нганну объяснил, почему он не вернётся в UFC

Тренер Нганну объяснил, почему он не вернётся в UFC
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Дьюи Купер, член тренерского штаба бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсиса Нганну, объяснил, почему камерунец не вернётся в престижнейшую организацию мира.

«Не вижу никаких шансов на возвращение Фрэнсиса в UFC. Другие тренеры могут считать иначе. Могу представить, что он занимается сопромоушеном, но совместно в PFL. Когда всё произошло, и мы лишились заработка, PFL поддержала Фрэнсиса, и вот что о нём нужно знать – он ценит поддержку.

Он не забудет, как весь мир говорил о том, что он всё испортил, что он побоялся драться с кем-то, это не было правдой. Из PFL пришли к нему и поддержали, и сейчас он по-прежнему в PFL», — приводит слова Купера Online Slots.

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