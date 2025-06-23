Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Уланбекова на турнире UFC в Баку

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил одноклубника Тагира Уланбекова с победой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся на минувших выходных в Баку (Азербайджан).

Напомним, Уланбеков встретился с казахстанцем Азатом Максумом, победив единогласным судейским решением.

«Долгие годы уже вместе пашем. Рабочая, трудовая победа, Тагир», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Тагиру Уланбекову 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств дебютировал в 2013 году, в UFC перешёл в 2020-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.