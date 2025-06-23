Анатолий Малыхин и Омар Кейн провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Чемпион лиги ONE в тяжёлом весе Омар Кейн и бывший обладатель этого пояса Анатолий Малыхин провели первую дуэль взглядов накануне своего реванша, который состоится 16 ноября в Токио (Япония) в главном событии турнира ONE 173.

Фото: Из социальных сетей лиги ONE

Напомним, первый бой между Кейном и Малыхиным состоялся в ноябре 2024 года, где победу раздельным решением судей одержал Кейн. Для Анатолия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Всего послужной список Малыхина состоит из 14 побед и одного поражения. За плечами Кейна восемь проведённых поединков (семь побед при одном поражении).

Стоит отметить, что Малыхин до поражения от Кейна являлся чемпионом сразу в трёх весовых категориях.