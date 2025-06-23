Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джаррелл Миллер поделился мнением о предстоящем реванше Усика и Дюбуа

Джаррелл Миллер поделился мнением о предстоящем реванше Усика и Дюбуа
Комментарии

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против обладателя всех остальных титулов в этом весе Александра Усика, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Несомненно, что Дюбуа после нашего с ним боя очень вырос как боксёр. Сможет ли он победить Усика? Думаю, ему это вполне по силам. Всё зависит от того, сколько у Усика ещё осталось топлива и сможет ли он переиграть Даниэля. Это в любом случае будет отличный бой, в котором победит сильнейший», — приводит слова Миллера Boxing Scene.

Материалы по теме
Замахивается на Усика, но избегает топ-боёв. Что не так с Джеем Опетайей?
Замахивается на Усика, но избегает топ-боёв. Что не так с Джеем Опетайей?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android