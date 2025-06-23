Джаррелл Миллер поделился мнением о предстоящем реванше Усика и Дюбуа

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против обладателя всех остальных титулов в этом весе Александра Усика, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Несомненно, что Дюбуа после нашего с ним боя очень вырос как боксёр. Сможет ли он победить Усика? Думаю, ему это вполне по силам. Всё зависит от того, сколько у Усика ещё осталось топлива и сможет ли он переиграть Даниэля. Это в любом случае будет отличный бой, в котором победит сильнейший», — приводит слова Миллера Boxing Scene.