Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв рассказал о стратегической цели IBA

Умар Кремлёв рассказал о стратегической цели IBA
Комментарии

Глава IBA Умар Кремлёв рассказал, какие цели перед собой ставит Международная боксёрская Ассоциация (IBA).

«IBA продолжает расширять географию турниров, в 2025 году мы провели женский чемпионат мира в Сербии, и уже в начале июля мы объявим страну-хозяйку предстоящего чемпионата мира среди мужчин. Но наша стратегическая цель — сделать Россию главной боксёрской площадкой мира. Все главные события мирового бокса должны проходить здесь — чемпионаты мира, рейтинговые и титульные бои, грандиозные шоу. Мы уже ведём переговоры о проведении в России нескольких знаковых турниров», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории от Give me Sport
Истории
5 лучших боксёров вне зависимости от весовой категории от Give me Sport
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android