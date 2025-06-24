Умар Кремлёв рассказал о стратегической цели IBA

Глава IBA Умар Кремлёв рассказал, какие цели перед собой ставит Международная боксёрская Ассоциация (IBA).

«IBA продолжает расширять географию турниров, в 2025 году мы провели женский чемпионат мира в Сербии, и уже в начале июля мы объявим страну-хозяйку предстоящего чемпионата мира среди мужчин. Но наша стратегическая цель — сделать Россию главной боксёрской площадкой мира. Все главные события мирового бокса должны проходить здесь — чемпионаты мира, рейтинговые и титульные бои, грандиозные шоу. Мы уже ведём переговоры о проведении в России нескольких знаковых турниров», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.