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Том Аспиналл: собираюсь быть настолько активным чемпионом, насколько это возможно

Том Аспиналл: собираюсь быть настолько активным чемпионом, насколько это возможно
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Новоиспечённый полновесный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл заявил о желании проводить как можно больше поединков, после того как был переведён из статуса временного чемпиона в связи с уходом из UFC экс-чемпиона Джона Джонса.

«Я собираюсь быть настолько активным чемпионом, насколько это возможно. Хочу стать величайшим тяжеловесом, которого когда-либо видел этот мир. Я намерен защищать этот титул столько раз, сколько смогу. Буду развлекать вас и действительно хочу отблагодарить всех, кто поддерживал меня в течение последнего года, последних пяти лет, последних 10 лет. Искренне ценю всю поддержку и любовь. Впереди нас ждёт активный, защищающий титул абсолютный чемпион UFC в тяжёлом весе», — сказал Аспиналл на своём YouTube-канале.

Напомним, последний бой Аспиналла состоялся в июле 2024 года, где он победил нокаутом в первом раунде Кёртиса Блэйдса.

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