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Кремлёв: если Уайт принесёт в бокс часть энергии, что вложил в UFC, это пойдёт на пользу

Кремлёв: если Уайт принесёт в бокс часть энергии, что вложил в UFC, это пойдёт на пользу
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Глава Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу перспектив промоутерской деятельности главы UFC Даны Уайта в профессиональном боксе.

«Уайт — талантливый промоутер. И, если он принесёт в бокс хотя бы часть той энергии, что вложил в UFC, это пойдёт на пользу. Сам феномен прихода Уайта в наш спорт лишний раз доказывает — бокс объединяет. Объединяет людей, виды спорта, культуры. Любые инициативы, которые идут на пользу спортсменам, мы будем поддерживать. Главное — сохранить суть спорта», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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