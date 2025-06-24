Кремлёв: если Уайт принесёт в бокс часть энергии, что вложил в UFC, это пойдёт на пользу

Глава Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу перспектив промоутерской деятельности главы UFC Даны Уайта в профессиональном боксе.

«Уайт — талантливый промоутер. И, если он принесёт в бокс хотя бы часть той энергии, что вложил в UFC, это пойдёт на пользу. Сам феномен прихода Уайта в наш спорт лишний раз доказывает — бокс объединяет. Объединяет людей, виды спорта, культуры. Любые инициативы, которые идут на пользу спортсменам, мы будем поддерживать. Главное — сохранить суть спорта», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.