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Сауль Альварес: я появлюсь в WWE

Сауль Альварес: я появлюсь в WWE
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34-летний мексиканский боксёр и чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF во втором среднем весе Сауль Альварес прокомментировал слухи, что он может появиться в популярном реслинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

«Да, мы говорили об этом. Возможно, я несколько раз появлюсь в WWE. Посмотрим — может быть, когда-нибудь вы меня там увидите», — приводит слова Альвареса издание beIN Sports.

Самым популярным представителем мира бокса, появлявшимся в WWE был Майк Тайсон. Последней мировой звездой бокса, засветившейся во время реслинг-шоу, оказался Тайсон Фьюри, который провёл полноценный поединок на шоу WWE Crown Jewel.

Альварес 13 сентября проведёт бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в полусреднем и первом полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.

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