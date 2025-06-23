Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке 28 июня в США

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер дал комментарий по поводу предстоящего поединка, который состоится 28 июня в Уичито (США), где его ожидает 10-раундовое рейтинговое противостояние с соотечественником Тайрреллом Херндоном.

«Это просто возвращение. Это нельзя назвать камбэком. Камбэк — это когда ты уходишь на пенсию, а потом возвращаешься. Люди постоянно неправильно используют терминологию. Я всегда говорю об этом. Они думают, что, если кто-то покинул ринг на продолжительное время, а потом вернулся — это камбэк. Но это не так. Это просто возвращение на ринг. Ты уходишь с ринга и возвращаешься на него. В этом бизнесе нужны паузы. Многие бойцы, которые начали боксировать в пять-шесть, семь, восемь или девять лет — я понимаю, как они выгорают в определённый момент. Им нужно уйти, а потом вернуться», — приводит слова Уайлдера Boxing Scene.