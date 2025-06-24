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Кремлёв объяснил, чем бокс привлекает инвесторов из Саудовской Аравии

Кремлёв объяснил, чем бокс привлекает инвесторов из Саудовской Аравии
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Президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв рассказал, что, по его мнению, привлекает саудовских инвесторов вкладывать свои средства в развитие профессионального бокса.

«Ответ прост — бокс самый зрелищный, самый эмоциональный вид спорта. В футболе и хоккее целые команды игроков собирают полные стадионы, в боксе же такую арену заполняют всего лишь два спортсмена. Прикоснуться к боксу — значит получить мгновенную популярность во всём мире. Мы также открыты к совместным проектам, уже не раз показав на деле, что работать с боксом — и выгодно, и престижно. Инвестиции полезны как для спонсоров, так и для самого вида спорта», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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