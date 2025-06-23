Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я не мог полноценно тренироваться». Халил Раунтри — о подготовке к бою с Джамалом Хиллом

«Я не мог полноценно тренироваться». Халил Раунтри — о подготовке к бою с Джамалом Хиллом
Комментарии

Один из ведущих бойцов полутяжёлого дивизиона UFC американец Халил Раунтри рассказал, что во время подготовки к бою с экс-чемпионом в этом дивизионе его соотечественником Джамалом Хиллом получил серьёзную травму мениска, из-за которой не мог полноценно провести тренировочный лагерь.

«Я получил разрыв мениска во время подготовки и из-за этого не мог три недели полноценно тренироваться», — сказал Раунтри во время пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8 в Баку.

Напомним, Раунтри победил Хилла единогласным решением судей в главном событии турнира UFC on ABC 8, который проходил 21 июня в Баку (Азербайджан).

Материалы по теме
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев разобрался с Бахамондесом
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев разобрался с Бахамондесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android