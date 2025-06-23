«Я не мог полноценно тренироваться». Халил Раунтри — о подготовке к бою с Джамалом Хиллом

Один из ведущих бойцов полутяжёлого дивизиона UFC американец Халил Раунтри рассказал, что во время подготовки к бою с экс-чемпионом в этом дивизионе его соотечественником Джамалом Хиллом получил серьёзную травму мениска, из-за которой не мог полноценно провести тренировочный лагерь.

«Я получил разрыв мениска во время подготовки и из-за этого не мог три недели полноценно тренироваться», — сказал Раунтри во время пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8 в Баку.

Напомним, Раунтри победил Хилла единогласным решением судей в главном событии турнира UFC on ABC 8, который проходил 21 июня в Баку (Азербайджан).