Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв: к сожалению, Александр Емельяненко проиграл спор

Умар Кремлёв: к сожалению, Александр Емельяненко проиграл спор
Комментарии

Президент Международной боксёрской Ассоциации Умар Кремлёв вспомнил о споре со скандально известным бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Ситуация с Александром Емельяненко? К сожалению, в этом споре он проиграл. Но я искренне желаю Саше здоровья и скорейшего возвращения в форму. Он настоящий боец», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в январе 2024 года Умар Кремлёв пообещал подарить Александру Емельяненко квартиру в Москве, если тот в течение года будет вести трезвый образ жизни. Емельяненко, в свою очередь, утверждает, что выполнил условия спора и не проигрывал, так как его никто не видел пьяным.

Материалы по теме
«Главные события мирового бокса должны проходить в России». Интервью с Умаром Кремлёвым
Эксклюзив
«Главные события мирового бокса должны проходить в России». Интервью с Умаром Кремлёвым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android