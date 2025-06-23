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Илия Топурия: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Илия Топурия: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе, США, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории между экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

Илии Топурии 28 лет. Испанец грузинского происхождения дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в апреле 2015 года, а в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC.

Топурия является непобеждённым бойцом, на его счету 16 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (14 досрочно).

Свой чемпионский титул Топурия завоевал в феврале 2024 года, после того как победил нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Александра Волкановски. В 2025 году он принял решение подняться в лёгкий дивизион и оставил пояс в полулёгком весе вакантным.

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