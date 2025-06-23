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Чарльз Оливейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Чарльз Оливейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории между экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в марте 2008 года, а в августе 2010-го провёл свой первый поединок в UFC.

Оливейра имеет за своими плечами огромный опыт выступлений. На его счету 46 проведённых боёв, в 35 он одержал победы, при 10 поражениях (один бой признан несостоявшимся).

Свой чемпионский титул Оливейра потерял в октябре 2022 года, после того как проиграл удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву.

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