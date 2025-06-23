Чарльз Оливейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории между экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в марте 2008 года, а в августе 2010-го провёл свой первый поединок в UFC.

Оливейра имеет за своими плечами огромный опыт выступлений. На его счету 46 проведённых боёв, в 35 он одержал победы, при 10 поражениях (один бой признан несостоявшимся).

Свой чемпионский титул Оливейра потерял в октябре 2022 года, после того как проиграл удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву.