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Давид Бенавидес: Канело всю карьеру сидел на стероидах

Давид Бенавидес: Канело всю карьеру сидел на стероидах
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Чемпион WBC в полутяжёлом весе Давид Бенавидес раскритиковал действующего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса за систематическое употребление стероидов.

«Если бы он был уверен в себе на 100%, то ничто не помешало бы ему принять бой со мной. Особенно с учётом того, что все в его команде на стероидах. Все. В том числе и он сам. Он никогда не слезал со стероидов. Конечно! И сейчас он на стероидах! Чувак, а как такое может быть, что пять человек из его команды попались на запрещённых препаратах? Все эти ребята из его команды сидят на этом», — сказал Бенавидес на YouTube-канале Clocked N’Loaded.

Напомним, Альварес свой следующий бой проведёт 13 сентября в Лас-Вегасе (США), где сразится с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах Теренсом Кроуфордом.

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