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Кремлёв: будем честны, Олимпиада уже не вершина спорта

Кремлёв: будем честны, Олимпиада уже не вершина спорта
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Президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу отсутствия российских спортсменов на Олимпийских играх из-за антироссийских санкций.

«Наши спортсмены никогда не останавливались. Они готовы соревноваться хоть сегодня, но только эти выступления должны проходить под нашим флагом и гимном. Сегодня российские спортсмены беспрепятственно участвуют в чемпионатах мира по боксу, крупных боях, и это то, как это должно быть во всех видах спорта — никакой дискриминации по национальному признаку! Давайте будем честны — Олимпиада уже не вершина спорта. Посмотрите, как профессиональные лиги обогнали Олимпийские игры по зрелищности, призовым, организации. Политика двойных стандартов бывшего руководства МОК подрывает доверие к Олимпийским играм. Каждой международной федерации нужно срочно реформировать свои турниры, вводить солидные призовые — иначе они окончательно потеряют лучших спортсменов», — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, с марта 2022 года МОК (Международный олимпийский комитет) запретил российским спортсменам принимать участие в Олимпийских играх и международных отборочных турнирах.

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