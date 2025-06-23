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Илия Топурия высмеял выходку Конора Макгрегора в ночном клубе

Илия Топурия высмеял выходку Конора Макгрегора в ночном клубе
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия иронично прокомментировал скандальную ситуацию звёздного бойца UFC Конора Макгрегора в ночном клубе на Ибице (Испания), где он несколько раз ударил одного из гостей заведения на танцполе, что зафиксировали видеокамеры.

«Видели последнее видео? Он попал двумя ударами и даже не смог нокаутировать обычного человека. Он ударил дважды, а тот просто ушёл как ни в чём не бывало. Будто вообще ничего не произошло», — сказал Топурия на YouTube-канале Shak MMA.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт в ночь с 28 на 29 июня в главном событии турнира UFC 317, где он сразится за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе с Чарльзом Оливейрой.

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