Сколько заработают Илия Топурия и Чарльз Оливейра за бой 29 июня 2025 года

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории между экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

Точной суммы гонораров бойцов руководство UFC не разглашает, но, по предварительной информации, если опираться на предыдущие официальные выплаты, полученные бойцами, Топурия за бой с Оливейрой гарантированно заработает $ 400 тыс. без учёта процента от продаж PPV-трансляций, за которые в прошлом бою с Максом Холлоуэем он получил $ 1,29 млн.

Гарантированный гонорар Оливейры также варьируется в районе $ 400 тыс.