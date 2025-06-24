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Гонорары Илии Топурии и Чарльза Оливейры за бой 29 июня 2025

Сколько заработают Илия Топурия и Чарльз Оливейра за бой 29 июня 2025 года
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В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории между экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Илией Топурией и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

Точной суммы гонораров бойцов руководство UFC не разглашает, но, по предварительной информации, если опираться на предыдущие официальные выплаты, полученные бойцами, Топурия за бой с Оливейрой гарантированно заработает $ 400 тыс. без учёта процента от продаж PPV-трансляций, за которые в прошлом бою с Максом Холлоуэем он получил $ 1,29 млн.

Гарантированный гонорар Оливейры также варьируется в районе $ 400 тыс.

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