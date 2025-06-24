Эдди Хирн сделал прогноз на предстоящий бой Шакура Стивенсона с Уильямом Сепедой

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал свой комментарий по поводу грядущего поединка между чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном и Уильямом Сепедой.

«Я на самом деле думаю, что Шакур победит Сепеду досрочно. Да, я понимаю, что у людей такое восприятие Шакура, что он не панчер и всё время боксирует, двигаясь назад. И у него на самом деле фантастическая техника. Но стиль Сепеды ему будет очень играть на руку, и я думаю, он разберёт Сепеду, отобьёт ему корпус и одержит досрочную победу в поздних раундах. Дело в том, что Сепеда — гордый человек… Он не сдастся, и я думаю, что он будет постоянно идти вперёд. У него такой стиль, который может принести ему успех, но, с другой стороны, из-за этого же стиля может получиться так, что его сводят в школу», — приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, бой Стивенсона и Сепеда состоится 12 июля в США.