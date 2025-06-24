Нассурдин Имавов обратился к Кайо Борральо перед боем

Известный 30-летний французский средневес UFC Нассурдин Имавов обратился к своему следующему сопернику в лице бразильца Кайо Борральо, с которым он сразится на турнире UFC в Париже, который пройдёт там 6 сентября.

«Это не искусственный интеллект. Скоро увидимся, Кайо!», — написал Имавов на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Имавов свой предыдущий поединок проводил в феврале 2025 года, и победил там экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью. Сейчас его победная серия состоит из четырёх подряд успешных выступлений. Что касается Борральо, то он свой последний бой провёл в августе 2024 года, и победил там единогласным решением судей Джареда Каннонье.