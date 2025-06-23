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Емельяненко раскритиковал игроков «Зенита»: там полкоманды курят, полкоманды — в запое

Емельяненко раскритиковал игроков «Зенита»: там полкоманды курят, полкоманды — в запое
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Скандально известный боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как жил в Санкт-Петербурге и наблюдал за тем, как футболисты «Зенита» злоупотребляли алкоголем.

«Когда я жил в Санкт-Петербурге, я ездил к зенитовским докторам лечиться. Там полкоманды курят, полкоманды – в запое. Я говорю: «Как?!» – «Да вот этот доктор уехал кого-то из запоя спасать. Он ему как ребёнку: «Зачем же ты пьёшь?» Тот с кем-то поругался, и он его опохмеляет, успокаивает». Все просто на Емельяненко зациклились. Просто Емельяненко не прячется по квартирам. Если он отдыхает, об этом знает вся Россия», – приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

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