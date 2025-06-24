В WWE поздравили «Флориду» с победой в Кубке Стэнли кастомным поясом

Популярный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) поздравил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» с победой в Кубке Стэнли и подарил кастомный пояс.

Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

На центральной пластине титула в золотом обрамлении находится Кубок Стэнли с соответствующей надписью для победителя турнира. В верхней части располагается логотип WWE, а в нижней — эмблема «Флориды».

Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

На левой пластине титула располагается надпись «Back-To-Back Winner», обозначающая, что команда выиграла Кубок два сезона подряд, а на правой пластине – полный логотип «Пантерз».

В финале Кубка Стэнли хоккеисты «Флориды» одержали верх над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-2.