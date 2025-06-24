Глава UFC отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым

Глава UFC Дана Уайт высказался о словах бывшего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, который сообщил, что намерен рассмотреть переход в полусредний вес, если действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев станет чемпионом в этом дивизионе.

«Посмотрим, как всё сложится. Он только что перешёл в новую весовую категорию, а мы уже говорим о 77 кг? Давайте посмотрим, как он выступит в этом бою и как выступит Ислам. Они оба явно хотят подраться друг с другом», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

29 июня Топурия проведёт бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории с экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.