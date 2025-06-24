Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава UFC отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым

Глава UFC отреагировал на желание Топурии подраться с Махачевым
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт высказался о словах бывшего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, который сообщил, что намерен рассмотреть переход в полусредний вес, если действующий лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев станет чемпионом в этом дивизионе.

«Посмотрим, как всё сложится. Он только что перешёл в новую весовую категорию, а мы уже говорим о 77 кг? Давайте посмотрим, как он выступит в этом бою и как выступит Ислам. Они оба явно хотят подраться друг с другом», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

29 июня Топурия проведёт бой за вакантный титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории с экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой.

Материалы по теме
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Live
UFC 317: дебют Топурии в лёгком весе, новый шанс Оливейры и возвращение Славы Клауса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android