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Илия Топурия — Чарльз Оливейра: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Илия Топурия — Чарльз Оливейра: дата и время боя, где будет проходить
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29 июня в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский турнир UFC 317. В главном событии экс-чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия сразится за вакантный титул в лёгком дивизионе (до 70 кг) с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда в 1:00 мск, главного карда – в 5:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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В своём последнем бою на турнире UFC 308 в октябре Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула в полулёгком весе. Оливейра на UFC 309 победил единогласным решением американца Майкла Чендлера.

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