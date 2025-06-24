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Диего Лопес сказал, когда может состояться бой Волкановски — Евлоев

Диего Лопес сказал, когда может состояться бой Волкановски — Евлоев
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Экс-претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Диего Лопес считает, что непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев может сразиться с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски уже в октябре.

«Яир Родригес отказался от боя со мной, и я не думаю, что UFC даст ему шанс. Думаю, Евлоев будет следующим. Если Мовсар победит Пико, то в октябре подерётся за титул в Абу-Даби, поскольку турнир в Австралии не будет номерным», – сказал Лопес на пресс-конференции.

Напомним, 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ) Евлоев сразится с американцем Аароном Пико.

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