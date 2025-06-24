Шлеменко заявил о желании провести реванш с Белазом Ковалёвым

Экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко заявил о желании провести реванш с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалевым.

Напомним, поединок Шлеменко и Ковалева состоялся на турнире RCC 22 в мае и завершился победой белорусского бойца раздельным судейским решением по итогам трех раундов.

«Не хочу, чтобы это выглядело как отмазка, как бы я понимаю, почему это произошло. Я это знаю. Скажу только коротко – вы видели хоть раз, чтобы я уставал после первого раунда? Думаю, тяжело такое представить. А здесь у меня были с этим проблемы, которые мне и не дали завершить этот бой», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.