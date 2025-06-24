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Хамзат Чимаев вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC

Хамзат Чимаев вошёл в рейтинг лучших бойцов UFC
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC.

Непобежденный средневес Хамзат Чимаев вошел в рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории после ухода из организации американца Джона Джонса.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-15):

1. Ислам Махачев (Россия);
2. Мераб Двалишвили (Грузия);
3. Илия Топурия (Грузия);
4. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);
5. Магомед Анкалаев (Россия);
6. Александр Волкановски (Австралия);
7. Джек Делла Маддалена (Австралия);
8. Том Аспиналл (Великобритания);
9. Алекс Перейра (Бразилия);
9. Александр Пантожа (Бразилия);
11. Макс Холлоуэй (США);
12. Белал Мухаммад (США);
13. Чарльз Оливейра (Бразилия);
14. Арман Царукян (Армения);
15. Хамзат Чимаев (ОАЭ).

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