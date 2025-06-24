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Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Топурия – Оливейра

Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Топурия – Оливейра
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль дал прогноз на чемпионский поединок в легком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Я знаю Топурию пять-шесть лет и могу сказать, что он один на десять тысяч. Я тренировался со многими бойцами, но этот парень – особенный. Он победит Чарльза. Он найдет способ это сделать. Чарльз больше и хорош во всем, но Илия… Он просто особенный», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Напомним, поединок Топурия – Оливейра состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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