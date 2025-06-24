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Прохазка дал предварительное согласие на бой с Анкалаевым

Прохазка дал предварительное согласие на бой с Анкалаевым
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка дал предварительное согласие на поединок с действующим обладателем титула россиянином Магомедом Анкалаевым. Об этом сообщили в команде спортсмена.

«Иржи готов и может стать следующим соперником. Мы согласились на этот бой», — приводит слова представителя команды Прохазки ТАСС.

Иржи Прохазке 32 года. Чешский боец дебютировал в UFC в 2020 году и в июне 2022-го сразился за чемпионский титул, «задушив» бразильца Гловера Тейшейру, после чего уступил его другому представителю Бразилии – Алексу Перейре. В своём последнем бою на UFC 311 в январе победил техническим нокаутом американца Джамала Хилла.

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