Топурия назвал причину перехода Махачева в полусредний вес UFC

Экс-чемпион UFC Илия Топурия высказался о переходе лидера рейтинга pound-for-pound россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Я не считаю, что Ислам меня избегает. Будь я неискренним, мог бы сказать, что он не хочет этого боя. Но я так не думаю. Он устал от весогонки. Ему нужен новый вызов – вот почему он поднялся в полусредний вес», – сказал Топурия в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев сразится за титул в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой во второй половине года.

Материалы по теме Топурия: если Махачев завоюет титул в полусреднем весе, то я тоже попытаюсь подняться

Махачев — величие. Главные победы чемпиона